أسواق
الشروع في تسويق العقود
عصام العاشقي رئيس مصلحة اليقظة وتحديد المعايير بهيأة مراقبة التأمينات كشف أنواع المخاطر المؤمنة أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي أفاد عصام العاشقي، رئيس مصلحة اليقظة وتحديد المعايير بهيأة مراقبة التأمينات، في حوار مع «الصباح”، أنه تم الشروع في تسويق عقود التأمين التكافلي نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أن الممارسة الفعلية لنشاطأكمل القراءة »
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