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أسواق

الشروع‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬العقود

منذ 16 ثانية
عصام‭ ‬العاشقي‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬اليقظة‭ ‬وتحديد‭ ‬المعايير‭ ‬بهيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬كشف‭ ‬أنواع‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤمنة أجرى‭ ‬الحوار‭: ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬كنفاوي أفاد‭ ‬عصام‭ ‬العاشقي،‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬اليقظة‭ ‬وتحديد‭ ‬المعايير‭ ‬بهيأة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الصباح‭”‬،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الممارسة‭ ‬الفعلية‭ ‬لنشاط‭أكمل القراءة »


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