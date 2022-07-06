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أسواق

أوجه‭ ‬الاختلاف‭ ‬مع‭ ‬التأمين‭ ‬التقليدي

منذ 17 ثانية
نموذج تدبير التأمين التكافلي (خاص)
توزيع‭ ‬الفوائض‭ ‬التقنية‭ ‬والمالية‭ ‬المحققة‭ ‬على‭ ‬المشتركين‭ ‬وضرورة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬قبل‭ ‬التسويق يعد‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬التأمينات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬17‭.‬99،‭ ‬المتعلق‭ ‬بمدونة‭ ‬التأمينات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه،‭ ‬سيما‭ ‬بالقانون‭ ‬87‭.‬18،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬الأخطار‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬للمشتركين‭ ‬إمكانية‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬الاستثمار‭أكمل القراءة »


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