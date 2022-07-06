أسواق
أوجه الاختلاف مع التأمين التقليدي
توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة على المشتركين وضرورة الحصول على الموافقة قبل التسويق يعد التأمين التكافلي أحد أنواع التأمينات الخاضعة لأحكام القانون 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تغييره وتتميمه، سيما بالقانون 87.18، ويهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي، كما يتيح للمشتركين إمكانية القيام بعمليات الاستثمارأكمل القراءة »
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