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حوادث

قتيل في حادثة سير بالشماعية

منذ 15 ثانية
شهدت الطريق الرابطة بين آسفي ومراكش، مساء أول أمس (الاثنين)، حادثة سير خطيرة خلفت وراءها قتيلا وثلاثة جرحى. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الاصطدام كان قويا بين شاحنتين، إحداهما تنقل الطماطم والثانية محملة بمواد البناء، ووقع داخل تراب الجماعة الحضرية للشماعية، ونتج عنه اندلاع النيران في الشاحنتين، مما تسببأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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