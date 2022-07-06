الصباح الـتـربـوي
مشكل تربوي
< تفشت ظاهرة الغش في الامتحانات وتطورت أساليبها وأدواتها، في ظل انتشار مجموعة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ صار عدد من المرشحين لاجتياز الامتحانات يلجؤون إليها كوسائل سهلة الاقتناء والاستعمال رغم علمهم بالعواقب التي تنتظرهم في حال ضبطها معهم ومعرفتهم المسبقة بما ينتظرهم من عقوبات زجرية تصل حد الاعتقال والمتابعةأكمل القراءة »
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