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حوادث

الماء يودي بحياة أربعة أشخاص

منذ 11 ثانية
استقبل مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، في ساعات معدودات 4 جثث لضحايا توفوا في حوادث مؤلمة، أثناء جلب الماء الصالح للشرب لأسرهم بمناطق متفرقة بعين عائشة وتافرانت وبني وليد بإقليم تاونات، في ظل أزمة العطش وندرة المياه ومعاناة السكان للتزود بكميات كافية منها. آخر ضحايا العطش والبحث عن “قطرة ماء”،أكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية



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