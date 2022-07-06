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أسواق

مديرية‭ ‬خاصة‭ ‬لحماية‭ ‬المؤمن‭ ‬لهم

منذ 10 ثواني
تعزيز مراقبة الفاعلين في سوق التأمين (خاص)
تسهر‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬علاقة‭ ‬متوازنة‭ ‬وواضحة‭ ‬بين‭ ‬مقاولات‭ ‬التأمين‭ ‬وزبنائها تولي‭ ‬الهيأة‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لحماية‭ ‬المؤمن‭ ‬لهم‭ ‬والمكتتبين،‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬التقليدي‭ ‬أو‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي،‭ ‬يترجمها‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للهيأة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬مديرية‭ ‬خاصة‭ ‬بحماية‭ ‬المؤمن‭ ‬لهم‭ ‬تتولى‭ ‬اقتراح‭ ‬وتنفيذ‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الهيأة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬المؤمن‭أكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني



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