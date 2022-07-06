أسواق
مديرية خاصة لحماية المؤمن لهم
تسهر على ضمان علاقة متوازنة وواضحة بين مقاولات التأمين وزبنائها تولي الهيأة أهمية قصوى لحماية المؤمن لهم والمكتتبين، سواء بالنسبة إلى عقود التأمين التقليدي أو عقود التأمين التكافلي، يترجمها الهيكل التنظيمي للهيأة، من خلال وضع مديرية خاصة بحماية المؤمن لهم تتولى اقتراح وتنفيذ إستراتيجية الهيأة في ما يتعلق بحماية المؤمنأكمل القراءة »
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