أســــــرة
شرب الماء ليلا يؤثر على جودة النوم
أكدت دراسة أن شرب الماء في وقت قريب جدا من فترة النوم قد يوقظ الشخص للتوجه إلى الحمام، وبالتالي من أجل النوم طيلة الليل، يوصي أطباء المسالك البولية بأخذ آخر جرعة من الماء قبل النوم بثلاث أو أربع ساعات. وقالت اختصاصية المناعة التكاملي، هيذر موداي، إن قلة النوم الجيد يمكنأكمل القراءة »
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