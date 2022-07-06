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أســــــرة

شرب‭ ‬الماء‭ ‬ليلا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬النوم

منذ 20 ثانية
شرب‭ ‬الماء‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬النوم‭            (‬خاص‭)‬
أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬النوم‭ ‬قد‭ ‬يوقظ‭ ‬الشخص‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الحمام،‭ ‬وبالتالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النوم‭ ‬طيلة‭ ‬الليل،‭ ‬يوصي‭ ‬أطباء‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بأخذ‭ ‬آخر‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬بثلاث‭ ‬أو‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.‬ وقالت‭ ‬اختصاصية‭ ‬المناعة‭ ‬التكاملي،‭ ‬هيذر‭ ‬موداي،‭ ‬إن‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬يمكن‭أكمل القراءة »


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