الرياضة
سلة اليوسفية تفقد لاعبا سنغاليا
مصرع ابراهيما قبل السفر إلى بلاده لقضاء العيد لقي ابراهيما فاي، المحترف السغالي في صفوف أولمبيك اليوسفية لكرة السلة، مصرعه في حادثة سير. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن اللاعب كان يستعد لإنهاء الإجراءات القانونية، لمغادرة التراب الوطني في اتجاه بلاده، من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلته قبلأكمل القراءة »
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