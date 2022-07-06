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وطنية

بحيرات لمواجهة عجز السدود

منذ 20 ثانية
أطلقت جهة مراكش آسفي خلال الدورة العادية لمجلسها المنعقدة أول أمس (الاثنين) بالصويرة، خطة بحيرات لمواجهة عجز السدود بسبب الجفاف، مساهمة منها في المجهودات التي تبذلها الدولة لفك عزلة المناطق المهددة بالعطش. وصادق أعضاء المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه سمير كودار، رئيس هذه الهيأة المنتخبة، بحضور كريم قسي لحلو،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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