اذاعة وتلفزيون
مسرحية “الليلة” في الأردن
من إنتاج فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب وإعداد وإخراج بورحيم أعلنت فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب عن مشاركة مسرحيتها الجديدة “الليلة” في فعاليات الدورة الأولى لمسرح الرحالة لفنون الفضاءات المفتوحة التي ستنظم بالعاصمة الأردينة عمان خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليوز الجاري. ونقل بلاغ عن مخرج المسرحية، الفنان طارقأكمل القراءة »
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