fbpx
اذاعة وتلفزيون

مسرحية “الليلة” في الأردن

منذ 12 ثانية
من إنتاج فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب وإعداد وإخراج بورحيم أعلنت فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب عن مشاركة مسرحيتها الجديدة “الليلة” في فعاليات الدورة الأولى لمسرح الرحالة لفنون الفضاءات المفتوحة التي ستنظم بالعاصمة الأردينة عمان خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليوز الجاري. ونقل بلاغ عن مخرج المسرحية، الفنان طارقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.