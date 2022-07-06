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وطنية

وزيرتان في مواجهة أخطبوط الفساد

منذ 22 ثانية
الأولى منعت مقاولين من أموال بفواتير مزورة والثانية سحبت رخص وكالات أسفار واجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أخطبوط الفساد الذي استفاد من أموال الدعم العمومي. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أول أمسأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية



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