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الرياضة

الجيش يرفض تسريح كنادو والرحولي

منذ 9 دقائق
استعادهما بعد انتهاء إعارتهما وتمسك بحريمات وسليم وبورغيس استرجع الجيش الملكي خدمات الإيفواري جوزيف كنادو وعماد الرحولي، بعدما لعبا للإمارات الإماراتي والخريطيات القطري الموسم المنتهي، على سبيل الإعارة. وقررت إدارة الجيش الملكي عدم تسريح اللاعبين، لرغبتها في تعزيز صفوف الفريق العسكري، الموسم المقبل، خصوصا بعد انتزاع بطاقة المشاركة في مسابقةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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