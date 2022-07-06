وطنية
الناشرون يدعون إلى مواجهة التحديات
ناقش أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الجمعة الماضي، جملة من الأعطاب التي يتخبط فيها القطاع، ودعوا الفاعلين في المهنة إلى تشكيل جبهة قوية للدفاع عن المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وعد اللقاء التواصلي، الأول من نوعه، بعد ترؤس إدريس شحتان للجمعية، خلفا لرشيد نيني، الرئيس السابق. وعبر شحتان، في اللقاء نفسه،أكمل القراءة »
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