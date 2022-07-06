fbpx
وطنية

الناشرون يدعون إلى مواجهة التحديات

منذ 17 ثانية
ناقش أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الجمعة الماضي، جملة من الأعطاب التي يتخبط فيها القطاع، ودعوا الفاعلين في المهنة إلى تشكيل جبهة قوية للدفاع عن المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وعد اللقاء التواصلي، الأول من نوعه، بعد ترؤس إدريس شحتان للجمعية، خلفا لرشيد نيني، الرئيس السابق. وعبر شحتان، في اللقاء نفسه،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.