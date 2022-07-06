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أسواق

التأمين‭ ‬التكافلي‭… “‬على‭ ‬بركة‭ ‬الله‭”‬

منذ 9 ثواني
الشروع‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬العروض‭ ‬لترويج‭ ‬وتطوير‭ ‬منتوجات‭ ‬البنوك‭ ‬التشاركية انتظرت‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬خروج‭ ‬عروض‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬إلى‭ ‬حيز‭ ‬الوجود،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬المرابحة‭ ‬العقارية‭ ‬لا‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تغطية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭. ‬وهكذا‭ ‬تكون‭ ‬المؤسسة‭ ‬مضطرة‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬لاسترجاع‭ ‬مستحقاتها،‭ ‬عكس‭ ‬البنوك‭أكمل القراءة »


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منذ 9 ثواني



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