أسواق
التأمين التكافلي… “على بركة الله”
الشروع في تسويق العروض لترويج وتطوير منتوجات البنوك التشاركية انتظرت فئة من المواطنين لمدة طويلة خروج عروض التأمين التكافلي إلى حيز الوجود، خاصة أن الحاصلين على قروض المرابحة العقارية لا يستفيدون من أي تغطية من المخاطر في حالة الوفاة. وهكذا تكون المؤسسة مضطرة إلى بيع العقار لاسترجاع مستحقاتها، عكس البنوكأكمل القراءة »
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