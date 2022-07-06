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اذاعة وتلفزيون

الصباحي يبسط “يد الحنة”

منذ 13 ثانية
المسلسل يكشف مسار ملاكمة شابة وسط مجتمع ذكوري يخوض المخرج رؤوف الصباحي، تجربة تلفزيونية جديدة، إذ يصور مشاهد مسلسل جديد يحمل عنوان “يد الحنة” من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. واعتبر الصباحي أن تجربته الجديد مميزة وتختلف عن تجاربه السابقة، مؤكدا أن العمل يحمل الكثير من الرسائل الموجهة بشكل خاصأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية



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