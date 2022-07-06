راصـــــــد

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الصباح الـتـربـوي

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منذ 17 ثانية
< مقرر أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقرر الوزاري الرسمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2023/2022. ويهدف المقرر إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة للسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي و السلك الثانوي التأهيلي) وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي وأقسام التربية غير النظامية،أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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