راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< مقرر أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقرر الوزاري الرسمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2023/2022. ويهدف المقرر إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة للسنة الدراسية المقبلة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي و السلك الثانوي التأهيلي) وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي وأقسام التربية غير النظامية،أكمل القراءة »
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