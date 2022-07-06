حوادث
4 سنوات لهاتك عرض قاصر
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته ومؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض وحمل. وجاء إيقاف المتهم بالمحطة الطرقية بعدما تم وضع كمين له باتفاق المشتكية والضابطة القضائية. وجاء في شكاية الضحية، أنها اشتغلت مدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا