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الرياضة

رسالة رياضية: لاعبون وأندية

منذ 6 ثواني
عبد الإله المتقي
ترتكب الأندية الوطنية أخطاء مكلفة في تدبيرها التقني لتركيبتها البشرية، إما تحرمها من موارد كبيرة، أو تضيف إليها أعباء أخرى، لنتأمل: أولا، تنتظر بعض الأندية نهاية عقود لاعبيها لتتفاوض معهم حول تجديدها، وهنا تجد نفسها في موقف ضعف، وفي منافسة غير متكافئة، خصوصا إذا دخلت أندية أغنى على الخط، وطنيةأكمل القراءة »


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منذ 6 ثواني



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