الرياضة
رسالة رياضية: لاعبون وأندية
ترتكب الأندية الوطنية أخطاء مكلفة في تدبيرها التقني لتركيبتها البشرية، إما تحرمها من موارد كبيرة، أو تضيف إليها أعباء أخرى، لنتأمل: أولا، تنتظر بعض الأندية نهاية عقود لاعبيها لتتفاوض معهم حول تجديدها، وهنا تجد نفسها في موقف ضعف، وفي منافسة غير متكافئة، خصوصا إذا دخلت أندية أغنى على الخط، وطنيةأكمل القراءة »
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