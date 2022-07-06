الرياضة
أندية الريف تحتكر القسم الممتاز
كتامة وتركيست وشباب ادرادب تنجح في سد ماراثوني ضمن ناديان من الريف مقعدين، من أصل ثلاثة بالقسم الممتاز لعصبة طنجة تطوان الحسيمة، في منافسات سد ماراثوني لبطولة شاقة بالقسم الثالث للعصبة. وتمكن جوهرة تدغين كتامة من حسم الصعود، بفوزه في النهائي الثاني على رجاء البوغاز بهدفين لصفر، وهي إحدى النتائجأكمل القراءة »
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