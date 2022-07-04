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الصباح السياسي

قيادات‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيران‭ ‬الميزان

منذ دقيقتين
استقلاليون‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أرانب‭ ‬سباق.    ‭(‬أرشيف‭)‬
تسريبات‭ ‬عن‭ ‬اختلالات‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬نقابة‭ ‬الحزب‭ ‬وأخطاء‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية تواجه‭ ‬بعض‭ ‬القيادات‭ ‬الاستقلالية‭ ‬الحالية‭ ‬نيران‭ ‬صديقة‭ ‬تكشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬اختلالات‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬نقابة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬أمور‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬تضمنت‭ ‬تسريبات‭ ‬صفقات‭ ‬بـ‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لتجديد‭ ‬وتزيين‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬وفوضى‭ ‬السفريات،‭ ‬وشراء‭ ‬سيارات‭ ‬فاخرة‭ ‬بواسطة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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