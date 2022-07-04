الصباح السياسي
قيادات في مرمى نيران الميزان
تسريبات عن اختلالات في قيادة نقابة الحزب وأخطاء في تدبير الغرفة الثانية تواجه بعض القيادات الاستقلالية الحالية نيران صديقة تكشف النقاب عن اختلالات في قيادة نقابة الحزب في تدبير أمور الغرفة الثانية، إذ تضمنت تسريبات صفقات بـ 150 مليون درهم لتجديد وتزيين مجلس المستشارين، وفوضى السفريات، وشراء سيارات فاخرة بواسطةأكمل القراءة »
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