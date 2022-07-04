الرياضة
جزئيات تفصل بانون عن قطر
السفري مصر على انتداب بنشرقي لتعزيز خط هجومه اقترب نادي قطر، الذي يشرف على تدريبه يوسف السفري، من حسم صفقة بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، مقابل مليارين و500 مليون. وذكرت مصادر إعلامية قطرية أن قطر توصل إلى اتفاق مع المدافع الرجاوي السابق، في أفق ضمه في الميركاتو الصيفي. واستنادا إلىأكمل القراءة »
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