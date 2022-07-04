الصباح الفني
عويطة داخل القفص الذهبي
تقاسم العداء المغربي السابق، سعيد عويطة، مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” خبر دخوله القفص الذهبي من جديد. ونشر العداء المغربي، سعيد عويطة، مجموعة من الصور رفقة والده وشقيقه الأصغر وزوجته، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بشفشاون. وحرص عويطة على إخفاء ملامح زوجته، وعلق على الصور، بالقول “يوم جميل مع العائلةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا