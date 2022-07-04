fbpx
الرياضة

المغرب مرشح لتنظيم مونديال الأندية

منذ دقيقتين
ألمح سعيد الناصري، رئيس الوداد، والعضو الجامعي، إلى إمكانية احتضان المغرب، النسخة المقبلة، لمونديال الأندية، التي تشهد مشاركة فريقه. وكشف الناصري في تصريحات إذاعية، أنه في ظل تردد الإمارات العربية المتحدة، عن إعلان موقفها من احتضان البطولة، فإن المغرب جاهز لذلك. وقال «أثبتنا قدرتنا على تنظيم منافسات كبرى بفضل بنياتناأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.