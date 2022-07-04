الرياضة
المغرب مرشح لتنظيم مونديال الأندية
ألمح سعيد الناصري، رئيس الوداد، والعضو الجامعي، إلى إمكانية احتضان المغرب، النسخة المقبلة، لمونديال الأندية، التي تشهد مشاركة فريقه. وكشف الناصري في تصريحات إذاعية، أنه في ظل تردد الإمارات العربية المتحدة، عن إعلان موقفها من احتضان البطولة، فإن المغرب جاهز لذلك. وقال «أثبتنا قدرتنا على تنظيم منافسات كبرى بفضل بنياتناأكمل القراءة »
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