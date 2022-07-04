الرياضة
المنتخب النسوي يبدأ المنافسة بفوز
أداء غير مقنع أمام بوركينافاسو وضياع فرص كثيرة حقق المنتخب الوطني النسوي فوزا مهما على نظيره من بوركينافاسو بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت)، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، ضمن كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي يحتضنها المغرب إلىأكمل القراءة »
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