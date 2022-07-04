الصباح السياسي
صيف ساخن داخل حزب “الحصان”
أعضاء من برلمان الحزب بفاس يقررون فتح معركة «تحرير»الأمانة العامة انتفض أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، عشية انعقاد دورة المجلس، التي دعا إليها محمد ساجد، الأمين العام. وأوضحت مصادر من داخل الحزب أن حالة من الغليان تسود هيآت وفروع الحزب، احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء غير قانوني من حضورأكمل القراءة »
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