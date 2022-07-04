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الصباح السياسي

صيف‭ ‬ساخن‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ “‬الحصان‭” ‬

منذ دقيقتين
الحزب‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭             (‬أرشيف‭)‬
أعضاء‭ ‬من‭ ‬برلمان‭ ‬الحزب‭ ‬بفاس‭ ‬يقررون‭ ‬فتح‭ ‬معركة‭ ‬‮«‬تحرير»الأمانة‭ ‬العامة انتفض‭ ‬أعضاء‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬عشية‭ ‬انعقاد‭ ‬دورة‭ ‬المجلس،‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬محمد‭ ‬ساجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭.‬ وأوضحت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الحزب‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغليان‭ ‬تسود‭ ‬هيآت‭ ‬وفروع‭ ‬الحزب،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬إقصاء‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬من‭ ‬حضور‭أكمل القراءة »


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