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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
رفع‭ ‬130‭ ‬كيلوغراما‭ ‬بأصبعه حطم‭ ‬بريطاني‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ ‬‭”‬غينيس‭” ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬برفع‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬كيلوغراما‭ ‬بأصبع‭ ‬واحد‭. ‬وحطم‭ ‬ستيف‭ ‬كيلر،‭ ‬48‭ ‬عاما،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬مدير‭ ‬تجزئة،‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬موسوعة‭ “‬غينيس‭” ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬برفعه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬129‭ ‬كيلوغراما‭ ‬تقريبا،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬يوازي‭ ‬وزن‭ ‬أريكة‭أكمل القراءة »


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