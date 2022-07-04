الصباح الفني
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رفع 130 كيلوغراما بأصبعه حطم بريطاني رقما قياسيا في موسوعة ”غينيس” للأرقام القياسية برفع ما يقرب من 130 كيلوغراما بأصبع واحد. وحطم ستيف كيلر، 48 عاما، والذي يعمل مدير تجزئة، الرقم القياسي العالمي في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية برفعه أكثر من 129 كيلوغراما تقريبا، وهو الرقم الذي يوازي وزن أريكةأكمل القراءة »
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