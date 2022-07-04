fbpx
وطنية

بنكيران‭ “‬يتسول‭” ‬أموال‭ ‬الدعم

منذ دقيقتين
لفتيت‭ ‬استغرب‭ ‬طلب‭ ‬بنكيران ‭(‬أرشيف‭)‬
مجموعته‭ ‬البرلمانية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬مراقبة‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات سقط‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬تناقض‭ ‬صارخ،‭ ‬بين‭ “‬تسول‭” ‬أموال‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بسبب‭ ‬إعلان‭ ‬الحزب‭ ‬إفلاسه،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وضع‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬أم‭ ‬الوزارات‭ ‬عن‭ ‬مراقبة‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬تتصرف‭ ‬بها‭ ‬الجمعيات‭ ‬في‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.