وطنية
بنكيران “يتسول” أموال الدعم
مجموعته البرلمانية تدعو إلى إبعاد الداخلية عن مراقبة جمع التبرعات سقط العدالة والتنمية في تناقض صارخ، بين “تسول” أموال الدعم من وزارة الداخلية بسبب إعلان الحزب إفلاسه، وفي الوقت نفسه وضع تعديلات على مشروع قانون جمع التبرعات يهدف إلى إبعاد أم الوزارات عن مراقبة الكيفية التي تتصرف بها الجمعيات فيأكمل القراءة »
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