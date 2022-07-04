اذاعة وتلفزيون
“المتحف الجامعي للنيازك” على “الثقافية”
برنامج يرصد أسرارها ووقف ضياعها ومغادرتها البلاد بطرق غير قانونية اختارت جليلة الحدفاوي، معدة ومقدمة برنامج “متاحف المغرب” على قناة “الثقافية”، التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أن تخصص حلقة لتسليط الضوء على “المتحف الجامعي للنيازك”. ويدعو برنامج “متاحف المغرب” مشاهدي “الثقافية” إلى رحلة لأكادير لاكتشاف أسرار لآلئ السماءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا