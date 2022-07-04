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الرياضة

جمهور قياسي تابع قمة “الماص” والرجاء

منذ 8 دقائق
40 ألف متفرج حضروا وأبدعوا «تيفو» احتفاليا والأمن ينجح في المهمة أرغم الرجاء الرياضي مضيفه المغرب الفاسي على التعادل (0-0)، أول أمس (السبت) أمام أزيد من 40 ألف متفرج من جماهيره، حجت إلى المركب الرياضي بفاس، لمساندة المغرب الفاسي لحساب الدورة الأخيرة من منافسات القسم الأول. وغابت جماهير الرجاء بسببأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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