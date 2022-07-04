الصباح السياسي
ألغام تعديل حكومي
تحركات أرضيات داخل أحزاب تحالف الأغلبية استعدادا لنسخة ثانية من حكومة أخنوش ارتفعت شدة ارتدادات فرضية تعديل حكومي داخل الأحزاب المعنية، خاصة في حزب الاتحاد الدستوري المساندة للحكومة دون حقائب، والاستقلال المشارك فيها مع اعتماد خطاب المعارضة. وفي الوقت الذي يستعجل فيه رفاق محمد ساجد في حزب الحصان الخطىأكمل القراءة »
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