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الصباح السياسي

ألغام‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي

منذ دقيقتين
صراع‭ ‬التيارات‭ ‬يهدد‭ ‬أجندة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاستقلال‭        (‬خاص‭)‬
تحركات‭ ‬أرضيات‭ ‬داخل‭ ‬أحزاب‭ ‬تحالف‭ ‬الأغلبية‭ ‬استعدادا‭ ‬لنسخة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش ارتفعت‭ ‬شدة‭ ‬ارتدادات‭ ‬فرضية‭ ‬تعديل‭ ‬حكومي‭ ‬داخل‭ ‬الأحزاب‭ ‬المعنية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬المساندة‭ ‬للحكومة‭ ‬دون‭ ‬حقائب،‭ ‬والاستقلال‭ ‬المشارك‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬خطاب‭ ‬المعارضة‭.  ‬ وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعجل‭ ‬فيه‭ ‬رفاق‭ ‬محمد‭ ‬ساجد‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الحصان‭ ‬الخطى‭أكمل القراءة »


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