الصباح الفني
اختراق صفحة “أمينوكس”
تعرض حساب المغني أمين التمري، المعروف بـ”أمينوكس”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للاختراق. وقدم أمين التمري، اعتذاره لمتابعيه، مؤكدا أنه تم اختراق صفحته الرسمية من قبل مجهولين عمدوا إلى تغيير صورته الشخصية بأخرى لشخص يعرف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم نزار السبيتي. وكتب “أمينوكس” بعد اكتشاف واقعة الاختراق فيأكمل القراءة »
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