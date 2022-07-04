وطنية
جدري القردة يستنفر أوربا
تسير أوربا نحو انتكاسة في ما يتعلق بمواجهة جدري القردة، ففي وقت كثفت فيه إجراءات الحماية وعزل المصابين، بداية ظهور المرض، إلا أن معظم الدول أهملت الفيروس، على اعتبار أنه غير خطير وبطيء الانتشار، إلا أن تضاعف الإصابات في الأيام الأخيرة، استنفر منظمة الصحة العالمية، التي حذرت أوربا بشدة منأكمل القراءة »
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