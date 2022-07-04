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وطنية

جدري‭ ‬القردة‭ ‬يستنفر‭ ‬أوربا

منذ دقيقتين
تسير‭ ‬أوربا‭ ‬نحو‭ ‬انتكاسة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواجهة‭ ‬جدري‭ ‬القردة،‭ ‬ففي‭ ‬وقت‭ ‬كثفت‭ ‬فيه‭ ‬إجراءات‭ ‬الحماية‭ ‬وعزل‭ ‬المصابين،‭ ‬بداية‭ ‬ظهور‭ ‬المرض،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬أهملت‭ ‬الفيروس،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬خطير‭ ‬وبطيء‭ ‬الانتشار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تضاعف‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬استنفر‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬حذرت‭ ‬أوربا‭ ‬بشدة‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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