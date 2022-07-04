الصباح الفني
مهيرة بالقفطان
خطفت أحدث إطلالات الفنانة والإعلامية مهيرة عبد العزيز الأنظار، بسبب حضورها اللافت ب”ستايل” جديد مختلف عن الإطلالات التقليدية السائدة مع لمسة مميزة في التصميم أعطت سحرا خاصا، حسب عدد من الصفحات الفنية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”. وكتبت إحدى الصفحات الفنية أن مهيرة تحرص على التنوع، وتظهر في الكثير منأكمل القراءة »
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