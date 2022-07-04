مقالات الرأي
ابتزازات متوالية!
تمديد الدراسة إلى يوليوز سابقة في تاريخ المغرب أثارت قلق الأسر كما كان متوقعا منذ مطلع السنة الدراسية، نجح أرباب مدارس التعليم الخصوصي، عبر ممارسة الضغط على وزارة التربية الوطنية، في إرجاء نهاية الموسم الدراسي 2021/2022 إلى منتصف يوليوز، بدل أواخر يونيو، بهدف الاستفادة من واجب الشهر السابع الذي يدخلأكمل القراءة »
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