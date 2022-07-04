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مقالات الرأي

ابتزازات‭ ‬متوالية‭!‬

منذ 8 دقائق
تمديد‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬يوليوز‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب‭ ‬أثارت‭ ‬قلق‭ ‬الأسر كما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية،‭ ‬نجح‭ ‬أرباب‭ ‬مدارس‭ ‬التعليم‭ ‬الخصوصي،‭ ‬عبر‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية،‭ ‬في‭ ‬إرجاء‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬2021‭/‬2022‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬يوليوز،‭ ‬بدل‭ ‬أواخر‭ ‬يونيو،‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬الشهر‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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