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الرياضة

داري ببريست مقابل ثلاثة ملايير

منذ دقيقتين
الناصري: سنحل مشكل النزاعات وندخل «الميركاتو» من أوسع الأبواب انضم أشرف داري، مدافع الوداد، إلى بريست، الفرنسي، مقابل ثلاثة ملايير. وتنازل داري عن مستحقاته العالقة في ذمة الوداد، والمحددة قيمتها في 120 مليونا. وسيحصل الوداد على 20 في المائة، من قيمة انتقال داري، من بريست إلى ناد آخر. وأمهلت الكنفدراليةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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