الرياضة
ديربي الكأس يشعل البيضاء
سيجرى بـ «دونور» بحضور الجمهور والتذاكر جاهزة حسمت الجامعة الملكية لكرة القدم في موعد الديربي البيضاوي، بين الوداد والرجاء الرياضيين، لحساب ربع نهاية كأس العرش، وبرمجته الخميس المقبل، في السادسة، بملعب محمد الخامس بالبيضاء. وانتظر الفريقان ومشجعوهما الإفراج عن توقيت الديربي الثالث هذا الموسم، بعد مواجهتين في البطولة الوطنية، انتهتأكمل القراءة »
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