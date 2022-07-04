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الصباح الفني

هل‭ ‬انتهى‭ ‬كبور؟

منذ دقيقتين
حسن الفد (خاص)
عرض‭ ‬باهت‭ ‬للفد‭ ‬بالجديدة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬مراجعة‭ ‬الأوراق لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ “‬كبور‭” ‬أن‭ ‬مل‭ ‬الجمهور‭ ‬المتابع‭ ‬لها‭ ‬وغادر‭ ‬القاعة‭ ‬قبل‭ ‬نهايتها‭.‬ لكن‭ ‬ذلك‭ ‬فعلا‭ ‬حدث‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بالقاعة‭ ‬الكبرى‭ ‬لمنتجع‭ ‬مازغان،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عرض‭ “‬شكون‭ ‬كبور‭” ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬عدد‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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