الصباح الفني
هل انتهى كبور؟
عرض باهت للفد بالجديدة في انتظار مراجعة الأوراق لم يحدث قط في جميع العروض السابقة التي قدمها “كبور” أن مل الجمهور المتابع لها وغادر القاعة قبل نهايتها. لكن ذلك فعلا حدث نهاية الأسبوع الماضي بالقاعة الكبرى لمنتجع مازغان، بمناسبة عرض “شكون كبور” الذي قدمه الفد في إطار جولة على عددأكمل القراءة »
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