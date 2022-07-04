الصباح الفني
قالوا
الوادي كتب الباحث والمسرحي محمد الوادي تدوينة جاء فيها “لا تركب سفينة إبداع قد تجبر على مغادرتها في عرض البحر”. العلمي كتبت المخرجة إلهام العلمي على صفحتها على “إنستغرام” تدوينة جاء فيها “لا تختر شخصا جميلا … اختر شخصا يجعل حياتك جميلة”. العروسي كتبت الممثلة ابتسام العروسي علىأكمل القراءة »
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