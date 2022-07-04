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الصباح الفني

قالوا

منذ 9 دقائق
‭ ‬الوادي كتب‭ ‬الباحث‭ ‬والمسرحي‭ ‬محمد‭ ‬الوادي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تركب‭ ‬سفينة‭ ‬إبداع‭ ‬قد‭ ‬تجبر‭ ‬على‭ ‬مغادرتها‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭”.‬ ‭ ‬العلمي كتبت‭ ‬المخرجة‭ ‬إلهام‭ ‬العلمي‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تختر‭ ‬شخصا‭ ‬جميلا‭ … ‬اختر‭ ‬شخصا‭ ‬يجعل‭ ‬حياتك‭ ‬جميلة‭”.‬ العروسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ابتسام‭ ‬العروسي‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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