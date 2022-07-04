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الصباح السياسي

الحكم‭ ‬بـ‭ “‬حالة‭ ‬طوارئ‭” ‬

منذ 3 دقائق
اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬الغاضبين‭ ‬قبيل‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬ومطالب‭ ‬بإنهاء‭ ‬زمن‭ ‬تجميد‭ ‬الأجهزة وجدت‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬نفسها‭ ‬وسط‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الغاضبة‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تجميد‭ ‬دورات‭ ‬برلمان‭ “‬الحصان‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يسود‭ ‬شعار‭ “‬الحزب‭ ‬يريد‭ ‬إسقاط‭ ‬الاستبداد‭” ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اتهامات‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬بالانفراد‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭أكمل القراءة »


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