الصباح السياسي
الحكم بـ “حالة طوارئ”
اتساع دائرة الغاضبين قبيل انعقاد المجلس الوطني ومطالب بإنهاء زمن تجميد الأجهزة وجدت قيادة الاتحاد الدستوري نفسها وسط سيل من الأصوات الغاضبة قبيل اجتماع المجلس الوطني بعد ثماني سنوات من تجميد دورات برلمان “الحصان”، إذ يسود شعار “الحزب يريد إسقاط الاستبداد” في إشارة إلى اتهامات للأمين العام بالانفراد في اتخاذأكمل القراءة »
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