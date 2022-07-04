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الصباح الفني

العياسي‭ ‬يبصر‭ ‬بـ‭ “‬العين‭ ‬والفؤاد‭”‬

منذ 3 دقائق
أصدر‭ ‬الشاعر‭ ‬والمخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬والمسرحي‭ ‬أيوب‭ ‬العياسي‭ ‬كتابه‭ ‬الشذري‭ ‬الجديد‭ “‬العين‭ ‬و‭ ‬الفؤاد‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ “‬سيكلوراما‭”. ‬ وكتب‭ ‬الزميل‭ ‬والشاعر‭ ‬حاتم‭ ‬قسيمي‭ ‬عن‭ ‬شذرات‭ ‬العياسي‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ “‬جاءت‭ ‬وفية‭ ‬لحسه‭ ‬الشعري،‭ ‬عصية‭ ‬على‭ ‬التبويب‭ ‬تمتزج‭ ‬فيها‭ ‬اهتماماته‭ ‬بمواضيع‭ ‬متباينة،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المجتمع‭ ‬والسياسة‭ ‬والثقافة‭ ‬والمسرح‭ ‬والسينما‭ ‬والمرأة‭ ‬والعلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والقيم‭أكمل القراءة »


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