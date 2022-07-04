الصباح الفني
العياسي يبصر بـ “العين والفؤاد”
أصدر الشاعر والمخرج السينمائي والمسرحي أيوب العياسي كتابه الشذري الجديد “العين و الفؤاد”، عن منشورات “سيكلوراما”. وكتب الزميل والشاعر حاتم قسيمي عن شذرات العياسي قائلا إنها “جاءت وفية لحسه الشعري، عصية على التبويب تمتزج فيها اهتماماته بمواضيع متباينة، ما بين المجتمع والسياسة والثقافة والمسرح والسينما والمرأة والعلاقات الإنسانية والقيمأكمل القراءة »
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