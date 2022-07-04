الرياضة
إنفانتينو: المغرب مؤهل لتنظيم بطولات عالمية
رئيس «فيفا» قال إنه جاء للرباط للاستمتاع بافتتاح «الكان» النسوي عبر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن ارتياحه باختيار المغرب، لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا للإناث، من قبل الكنفدرالية الإفريقية “كاف”. وقال إنفانتينو في تصريحات صحافية على هامش استقباله في مطار سلا، إنه قرر المجيء إلى المغرب،أكمل القراءة »
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