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الصباح السياسي

كوفيد‭ ‬يغيب‭ ‬ساجد

منذ 3 دقائق
المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬يقرر‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مستهل‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالبيضاء‭ ‬ويكلف‭ ‬بركاع‭ ‬بالتحضير‭ ‬له كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬حضرت‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬بالبيضاء،‭ ‬حضره‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1000‭ ‬عضو‭ ‬انتخبوا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة،‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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