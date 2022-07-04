الصباح السياسي
كوفيد يغيب ساجد
المجلس الوطني يقرر عقد المؤتمر مستهل أكتوبر المقبل بالبيضاء ويكلف بركاع بالتحضير له كشفت مصادر حضرت اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، أن الاجتماع الذي انعقد أول أمس (السبت) بالبيضاء، حضره حوالي 600 عضو من أصل 1000 عضو انتخبوا في المؤتمر الوطني في 2015. وأوضحت المصادر ذاتها أن جدول أعمال الدورة،أكمل القراءة »
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