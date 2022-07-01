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أســــــرة

اضطرابـات النمـو… فرامـل الجسـد

منذ 5 دقائق
تأخر العلاج يفاقم الوضع الصحي للطفل عند البلوغ ينمو كل طفل بطريقة مختلفة عن أقرانه، وقد يكون تأخر النمو الجسدي أمرا مؤقتا وطبيعيا، وفي حالات أخرى من أعراض مشاكل صحية كثيرة تتطلب التدخل للعلاج. في هذه الورقة نجيب عن مجموعة من الأسئلة التي تخص اضطرابات النمو لدى الأطفال، والخطوات المتخذةأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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