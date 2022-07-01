خاص
حاضنات الأعمال الجامعية… دعم حاملي المشاريع
الجامعة الدولية للرباط تحتضن المشاريع الناشئة لتنشيط الاقتصاد الوطني أكد جمال بخاري، مكلف بالمهام في الجامعة الدولية للرباط، أهمية برامج حاضنات الأعمال الجامعية في خلق فرص الشغل وتنشيط الحياة الاقتصادية، ثم اختصار عناء الدراسة الأكاديمية لسنوات طويلة، من أجل تنزيل أفكار مشاريع ناجحة على أرض الواقع، وتقليل التحديات التي تواجهأكمل القراءة »
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