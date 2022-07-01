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حوادث

انتحال صفة شرطي يورط جانحا

منذ 15 دقيقة
سائق مخمور أوهم دورية للشرطة بأنه أمني لتسلية صديقته وفيديو فضح جرائمه انتهى قرار سائق مخمورالمشاركة في لعبة تحد غير محسوبة العواقب لتسلية صديقته, بالاعتقال والمساءلة القضائية بعد أن وجد الجانح نفسه متهما, بانتحال صفة ينظمها القانون. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الجانح البالغ من العمر 38 سنة، اختار انتحال صفةأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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