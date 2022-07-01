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خاص

الجامعة الأورومتوسطية بفاس… الريادة

منذ 4 دقائق
تمتاز بتنوع تخصصاتها والاتحاد الأوربي يدعمها بهبات ومنح مكنت من بناء حرم جامعي صديق للبيئة ثبتت الجامعة الأورومتوسطية بفاس اسمها ضمن الجامعات العالمية الرائدة رغم حداثة تأسيسها. وتواصل إبداع شروط التميز في مختلف كلياتها وتخصصاتها المتنوعة وتجويد خدماتها وتعزيز روح الابتكار وإحداث مؤسسات أخرى جديدة وتأمين انفتاحها على جامعات أخرى،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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