fbpx
خاص

المعاهد تتأخر في إعلان المباريات

منذ 4 دقائق
تأخرت أغلب مدارس التعليم العالي العمومي والخاص، والمعاهد والمدارس والكليات العليا في الإعلان عن مباريات الولوج إلى هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، ما أربك عددا من التلاميذ وأولياء أمورهم، الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغط كبير. وباستثناء المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي أعلنت إدارته عن موعد المباراة في ماي الماضي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة