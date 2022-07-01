خاص
المعاهد تتأخر في إعلان المباريات
تأخرت أغلب مدارس التعليم العالي العمومي والخاص، والمعاهد والمدارس والكليات العليا في الإعلان عن مباريات الولوج إلى هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، ما أربك عددا من التلاميذ وأولياء أمورهم، الذين وجدوا أنفسهم أمام ضغط كبير. وباستثناء المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي أعلنت إدارته عن موعد المباراة في ماي الماضي،أكمل القراءة »
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