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أســــــرة

العـلاج حسـب الحالـة

منذ 6 دقائق
الدكتورة أومليل قالت إن بعض من يعانون خللا في تكوين العظام يعيشون “أقزاما” قالت الدكتورة مينة أومليل، طبيبة اختصاصية في طب الأطفال، إن التأخر في النمو له أسباب كثيرة، منها ما هو متعلق بسوء التغذية، وما له علاقة بأمراض أو أسباب هرمونية وجينية، مبرزة أن العلاج يكون حسب المرض الذيأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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