أســــــرة
العـلاج حسـب الحالـة
الدكتورة أومليل قالت إن بعض من يعانون خللا في تكوين العظام يعيشون “أقزاما” قالت الدكتورة مينة أومليل، طبيبة اختصاصية في طب الأطفال، إن التأخر في النمو له أسباب كثيرة، منها ما هو متعلق بسوء التغذية، وما له علاقة بأمراض أو أسباب هرمونية وجينية، مبرزة أن العلاج يكون حسب المرض الذيأكمل القراءة »
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