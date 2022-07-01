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حوادث

اختفاء وثائق من ملف قضائي

منذ 3 دقائق
شكوك حول وجود شبهة جنائية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يدخل على الخط لم يحسم بعد في مسألة الوثائق التي اختفت من ملف جنحي استئنافي معروض على غرفة الجنح الاستئنافية العادية بالبيضاء، منذ أشهر، بعدما اكتشف رئيس الهيأة عدم وجودها ضمن الملف المحال عليه، في إطار المسطرة الاستئنافية، والذي يخص خيانةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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