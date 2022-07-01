حوادث
جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل
انتهت جلسة خمرية بين شابين في العشرينات من العمر، بحي المحاميد بمراكش، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأربعاء)، بجريمة قتل مروعة، بعد أن أجهز أحدهما على جليسه، بواسطة سلاح أبيض وأرداه قتيلا على الفور. واستفاق السكان على وقع خبر جريمة القتل التي وقعت قرب “لقولس” بالحي المذكور، ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا